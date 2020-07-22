На киевском рынке нашли две взрывчатки

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На ремонт собора в Тульчине в УПЦ пожертвовали автомобиль и квартиру18.07.2020 / 15:05Последние новости рубрики
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Коронавирус: суточная заболеваемость в очередной раз больше 200 тысяч случаев
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В Беларуси нашли одного из самых разыскиваемых преступников мира
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Пандемия: от осложнений умерли более 600 тысяч больных
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ЦИК Беларуси не пустил на выборы главного соперника Лукашенко
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Дуда выиграл президентские выборы в Польше
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ВР поддержала в первом чтении проект о локализации, который нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС
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Рада поддержала снижение "зеленого" тарифа
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НБУ снизит учетную ставку до 5% - прогноз банкиров
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Лидеры ЕС на пятый день саммита согласовали план спасения экономики на 1,8 трлн евро
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НБУ должен продолжить снижение учетной ставки - Шевченко
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Поймали группировку, торговавшую взрывчаткой в интернете
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В центре Запорожья из-за сильного дождя провалился асфальт
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На Донбассе спасатели за неделю обезвредили 559 боеприпасов
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Найденный в янтаре на Ривненщине жук жил 37 миллионов лет назад
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Ливни и шквалы накрыли Одесскую область: повалены более 100 деревьев, пострадали люди
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Полицейские поймали 5 похитителей столичного бизнесмена
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NASA сообщила дату запуска исследовательской миссии на Марс
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СБУ задержала "интернациональную" банду, которая похищала людей
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На мосту Патона в Киеве третий раз за полгода прорвало трубопровод
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Мощный взрыв в многоэтажке в Киеве
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