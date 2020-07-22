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В Черногории власти и Церкви не удалось найти решение по «антицерковному закону»

22.07.2020 / 13:20
По мнению Церкви, правительство снова проигнорировало представленное ему «законно обоснованное предложение, касающееся процедуры регистрации Церкви и религиозных общин в реестре», а все предложенные правительственными экспертами новые статьи к спорному закону «бессмысленны, если правительство настаивает на сохранении статьи, которая условно объявляет церковную собственность государственной собственностью»

Диалог между правительством Черногории и представителями Сербской Православной Церкви относительно скандального Закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» завершилось без результатов.

Как сообщает издание Vijesti, участники переговоров, состоявшихся 20-21 июля в Подгорице не удалось найти решение, устраивающее обе стороны, по итогам обсуждений стороны сделали свои заявления.

Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что «правительственная группа пошла на многочисленные уступки и даже предложила новые статьи закона, в частности, относительно использования Сербской Православной Церковью церковных и монастырских зданий, имущества и другой недвижимости, которые являются государственной собственностью или в ходе судебной процедуры признаны государственной, религиозной или культурной ценностью».

В Сербской Церкви назвали переговоры «шантажом Церкви и актуальным политическим маркетингом».

По мнению Церкви, правительство снова проигнорировало представленное ему «законно обоснованное предложение, касающееся процедуры регистрации Церкви и религиозных общин в реестре», а все предложенные правительственными экспертами новые статьи к спорному закону «бессмысленны, если правительство настаивает на сохранении статьи, которая условно объявляет церковную собственность государственной собственностью».

Совет епископов СПЦ заявил, что приняли 61 из 66 статей обсуждаемого закона и «предложили поправку только в той части, которая не уважает и не признает многовековую идентичность, достоинство, субъектность и Святость Церкви, которая единственная в Черногории оказывается вне прав и основных принципов справедливости, заставляя доказывать, что церковные святыни являются церковными».

«Исходя из всего этого ясно, что правительство, в отличие от Церкви, не имело искренних намерений достичь взаимоприемлемого и устойчивого решения посредством диалога, но призыв к диалогу явно послужил для нового шантажа Церкви и актуального политического маркетинга, в котором Церковь не может и не хочет участвовать. Намерения и цели правительства, к сожалению, были продемонстрированы многомесячными преследованиями духовенства, монашествующих и верующих людей, от участия в мирных молитвенных шествиях и неодобрения временного пребывания духовенства и монахов до разрушения святынь. Совет епископов, учитывая сложность ситуации в Черногории, считает, что принятие предложенных нами поправок в Закон означало бы полное уважение к Конституции и правопорядку и решительно способствовало бы снятию напряженности в обществе. Это единственный способ преодолеть существующие разногласия и проблемы, которые длительное время сотрясают Черногорию», – заключил совет епископов СПЦ.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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