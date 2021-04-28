Украинская власть использует внесудебные санкции для борьбы с Медведчуком и оппозицией – The Brussels Times

Об этом пишет крупнейшее ежедневное новостное издание Бельгии The Brussels Times.

В публикации говорится о том, что украинская власть взяла за привычку мотивировать необходимость продвижения непопулярных реформ желанием Запада.

«Политическая элита – в ее борьбе за власть, контроль и ресурсы – иногда выдает свои действия за пожелания ЕС и США в контексте борьбы Украины с олигархами и проведении непопулярных реформ, – говорится в материале. – Украинским политикам такая интерпретация выгодна, поскольку она позволяет им под видом санкций продвигать свои личные интересы».

Автор публикации отмечает, что первым под удар власти Зеленского попал лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«В результате этого сценария Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) фактически стал инструментом для внесудебного урегулирования имущественных вопросов под предлогом желания Запада. Первый удар был нанесен по активам украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука и его партнеров», – пишет The Brussels Times.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук ранее заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.