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МИД Австрии: экстрадицию Фирташа затягивают его адвокаты

15.11.2019 / 13:52
Решение вопроса экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты Америки затягивают его адвокаты, а не австрийская сторона.

Об этом свидетельствует заявление федерального министра европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики Александра Шалленберга на пресс-конференции, которое подает "Укринформ", "Украинская правда" 

Прямая речь: "Что касается вопроса Фирташа, то он не затягивается с австрийской стороны... Министерство юстиции (Австрии - ред.) уже приняло соответствующее постановление об экстрадиции господина Фирташа, но Фирташ и его адвокаты, соответственно, затягивают этот процесс и настаивают на пересмотре дела".

Шалленберг подчеркнул: как только все судебные процессы будут завершены и соответствующие силовые структуры получат решение суда, будет принято решение об экстрадиции.

По данным от источников из окружения Фирташа, его адвокаты подали новый иск об отмене решения об экстрадиции "по новым открывшимся обстоятельствам".

Одним из таких обстоятельств являются показания экс-генпрокурора Виктора Шокина, в которых он заявил, что Фирташа преследовала администрация Барака Обамы, в частности вице-президент США Джо Байден.

Напомним: Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро и с тех пор он оспаривает свою экстрадицию в США.

США обвиняет Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Фирташ стал известен после появления скандальной компании "Росукрэнерго" - газового посредника между Россией и Украиной. Известность ему принесла также его война с экс-премьером Юлией Тимошенко.

Источник 

США, экстрадиция, Фирташ
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