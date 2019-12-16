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Пристайко: на встрече "Нормандской четверки" РФ отвергла возможность изменений Минских соглашений, но они необходимы

16.12.2019 / 11:15
Российская сторона на встрече лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже категорически отвергла возможность изменений Минских соглашений, в частности, относительно пунктов по контролю над границей.

Однако впоследствии Москва осознает их изменения, заявляет министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Но есть определенные изменения, которые необходимо внести в Минские договоренности, хотя бы хронологически, они должны были бы закончиться до конца 2015 года и много дат не соответствует реальности", - сказал он в пятницу, 13 декабря, вечером в эфире телеканала "Интер".

Министр также допустил, что РФ впоследствии осознает необходимость изменений в Минские соглашения.

"Думаю, что Россия понимает, что требования, записанные в Минске, не являются реальными... То, что они сейчас заявляют, что "и никаких маневров", - это обычно повышение ставок перед следующим раундом переговоров", - выразил мнение Пристайко.

Источник 

РФ, минские соглашения, Нормандская четверка, Пристайко
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