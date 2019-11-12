У Путина не исключают проведение нормандского саммита до конца 2019

По его словам, возможность проведения нормандского саммита до конца года есть, поскольку наблюдаются определенные подвижки в процессе урегулирования на Донбассе.

"Мы же видим: все-таки подписана "формула Штайнмайера" и согласован проект итогового документа, проводится отвод сил и средств в этих районах. Посмотрим, как это все пройдет в последнем районе, там, по-моему, 12-го числа разведение должно закончиться. То есть какие-то подвижки есть, конечно, они будут учитываться при рассмотрении вопроса о проведении саммита", - заявил Ушаков.

По его словам, 24 и 26 ноября не обсуждались в качестве возможных дат проведения саммита.

"Я могу сказать, что 24 и 26 ноября не обсуждались в качестве возможных дат проведения саммита, конкретика по датам вообще не обсуждалась", - подчеркнул он.

Напомним, ранее осведомленные источники сообщали, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" может состояться 24 или 26 ноября 2019 года.

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