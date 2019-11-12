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В Херсоне крестным ходом почтили память преподобной Евтропии Херсонской

12.11.2019 / 16:05
В Херсоне крестным ходом почтили память преподобной Евтропии Херсонской
Преподобная Евтропия Херсонская Источник: Центр інформації УПЦ
Митрополит Иоанн поздравил всех присутствующих с праздником и пожелал, чтобы по молитвам преподобной Евтропии мы укреплялись в вере и любви к Богу и ближним

На Херсонщине в день 10-й годовщины обретения мощей преподобной Евтропии Херсонской состоялись праздничные богослужения.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Херсонской епархии.

11 ноября, накануне празднования годовщины обретения мощей преподобной Евтропии Херсонской, митрополит Херсонский и Таврический Иоанн, митрополит Уманский и Звенигородский Пантелеимон и епископ Хотинский Вениамин совершили праздничное Всенощное бдение в Свято-Духовском кафедральном соборе Херсона.

«12 ноября в день 10-летия обретения мощей преподобной Евтропии Херсонской, в Свято-Духовском кафедральном соборе Херсона митрополит Херсонский и Таврический Иоанн возглавил праздничную Божественную Литургию. Ему сослужили представители епископата и духовенства», - сообщили в пресс-службе епархии.

По окончании богослужения состоялся крестный ход вокруг кафедрального собора, во время которого была совершена заупокойная лития на могиле митрополита Леонтия (Гудимова).

Митрополит Иоанн поздравил всех присутствующих с праздником и пожелал, чтобы по молитвам преподобной Евтропии мы укреплялись в вере и любви к Богу и ближним.

*** Преподобная Евтропия (Исаенкова) Херсонская (1863 - 1968), монахиня, местночтимая святая Херсонской епархии.

В 12 лет была взята на воспитание женской монашеской общиной в Алешковской Слободе Таврической губернии.

Екатерина приняла монашеский постриг с именем в честь св. мученицы Евтропии Александрийской. Ее монашеским послушанием было чтение и пение на клиросе.

Скончалась 29 марта 1968 года, в возрасте 105 лет. На ее могилке многие получали для себя благодатную помощь и исцеления.

12 ноября 2009 года были обретены мощи монахини Евтропии, которые были перенесены в Свято-Духовский кафедральный собор города Херсона, где они находятся и поныне.

Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 23 декабря 2010 года монахиня Евтропия причислена к лику местночтимых святых Херсонской епархии. 9 августа 2011 года в Свято-Духовском кафедральном соборе г. Херсона состоялась канонизация преподобной Евтропии Херсонской.

 

Источник: Inpress.ua
херсон, упц, святые
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