В Черниговской области ограбили и осквернили храм УПЦ

Неизвестные вандалы проникли в храм и поломали алтарные двери, повредили церковную утварь и похитили пожертвования.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт Черниговской епархии, в селе Шестовица Черниговской области неизвестные вторглись в Николаевский храм 10 ноября.

Кражу обнаружили церковные работники утром перед службой.

«Воры приникли в богослужебное здание разбив окно. Внутри разбросаны и повреждены иконы, книги, церковная утварь, поломаны алтарные двери. Похищены пожертвования (около 1 тыс грн) и несколько бутылок домашнего вина», - сообщили в епархии.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.