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Меркель: до реализации Минских соглашений возможности сотрудничества с РФ будут ограничены

15.08.2019 / 15:46
До реализации Минских соглашений сотрудничество с Россией у стран ЕС не будет в полной мере возможным, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Минские договоренности необходимо реализовать... до тех пор, пока они не будут реализованы, возможности для сотрудничества у нас будут совсем не теми, какими мы бы хотели", - сказала Меркель журналистам в Берлине в среду, 14 августа, на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

По словам Меркель, эту проблематику, в том числе, стороны обсудили на переговорах в среду.

Источник 

сотрудничество, ЕС, РФ, Меркель, минские соглашения
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