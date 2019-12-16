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В трех епархия освятили новые храмы УПЦ

16.12.2019 / 11:31
В трех епархия освятили новые храмы УПЦ
УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
В день памяти апостола Андрея Первозванного митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин посетил Свято-Успенский приход в Сквире

В Вознесенской епархии освящен храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, в Белоцерковской - в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», в Ровеньковской - в честь иконы Богородицы «Скоропослушница».

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и пресс-службы епархий.

Архиепископ Вознесенский и Первомайский Алексий возглавил чин освящения храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы и Божественную литургию в селе Лидиевка Доманевского района Николаевской области.

Во время освящения был совершен крестный ход с мощами вокруг храма. Была произнесена заупокойная ектения о ктиторе Сергее Мазуре. Также был совершен благодарственный молебен.

В конце богослужения владыка обратился ко всем присутствующим со словом проповеди, в которой поздравил всех с праздником освящения храма, поблагодарил ктиторов, строителей и благоукрасителей церкви, объяснив значимость этого события для всех верующих.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, за усердные труды на благо Церкви владыка наградил орденом Нестора Летописца протоиерея Николая Карпенко; орденом Святителя и чудотворца Николая и грамотами - благотворителей.

В день памяти апостола Андрея Первозванного митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин посетил Свято-Успенский приход в Сквире.

Владыка совершил чин освящения нижнего храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» и Божественную литургию.

За богослужением архипастырь вручил клирику прихода иерею Назарию Хомишаку священническую награду - наперсный крест. Митрополит Августин вручил настоятелю церкви епархиальной отличие «Рудосильская икона Пресвятой Богородицы» I-й степени. Владыка также поблагодарил благотворителей и активных прихожан.

Митрополит Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон посетил приход в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» пгт. Дубовский Луганской области.

Митрополит Пантелеимон возглавил освящение престола, а после этого - Божественную литургию.

Владыка поздравил духовенство и верующих с освящением престола. Наиболее активных и деятельных прихожан вручили архиерейские грамоты.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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