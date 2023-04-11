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Пристайко: За свої території Україна повинна битися до останнього з росіян або до останнього з українців

10.04.2023 / 13:21
Надзвичайний і повноважний посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна повинна битися до останнього з росіян або до останнього з українців за свої території.

Про це він сказав в інтерв'ю Daily Express, передає УНН.

«Для нас є одне рішення — росіяни повинні піти з наших земель. Тому ми повинні битися до останнього з них або, на жаль, до останнього з нас», - сказав Пристайко.

Він скептично поставився до повідомлень про те, що Україна може бути готовою поступитися Кримом під час мирних переговорів, і наполіг на тому, що росія повинна спочатку піти з усієї української території.

Посол також заявив, що Україна в рамках мобілізації набрала щонайменше мільйон осіб.

За його словами, 40-тисячні «штурмові бригади» готуються до весняного контрнаступу.

«Я хотів би зазначити, що ми мобілізували мільйон осіб», - розповів Пристайко.

Крім того, Пристайко прокоментував втрати України.

«Нашою політикою з самого початку було не обговорювати наші втрати. Коли війна закінчиться, ми визнаємо це. Я думаю, це буде жахлива цифра. Але в цьому ми знову відрізняємося від росіян. Кожне українське життя для нас дороге».

Пристайко
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