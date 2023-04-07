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МОЗ: В Україні протезування оплачується Мінсоцполітики

10.04.2023 / 10:16
Протезування в Україні повністю оплачується Міністерством соціальної політики, для виробництва протезів використовуються комплектуючі світових виробників.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказав голова департаменту МОЗ з високотехнологічної меддопомоги та інновацій Василь Стрілка, передає кореспондент Укрінформу.

"Протезування в Україні повністю оплачується Міністерством соціальної політики, і міністерство сплачує такі суми коштів, які достатні, щоб протезні підприємства використовували комплектуючі від найкращих світових виробників", - запевнив Стрілка.

Він додав, що біонічне протезування також покривається державою, проте в цьому питанні є особливості, оскільки протез ставиться через певний час після того, як був встановлений звичайний протез, і людина навчилася ним користуватися. За його словами, такий підхід використовується і в інших країнах.

МОЗ, Мінсоцполітики, Стрілка
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