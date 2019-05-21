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На международной конференции обсудят проблему нарушений прав верующих в Украине

21.05.2019 / 12:09
На международной конференции обсудят проблему нарушений прав верующих в Украине
Проблему нарушений прав верующих в Украине обсудят на международной конференции Источник: patriarchia.ru
В рамках форума лидеры традиционных религий, общественные деятели, эксперты и дипломаты поделятся мнениями по поводу продолжающейся дискриминации верующих украинцев

Международная конференция, посвященная теме нарушений прав верующих в Украине, состоится 29 мая в Москве.

В рамках форума лидеры традиционных религий, общественные деятели, эксперты и дипломаты поделятся мнениями по поводу продолжающейся дискриминации верующих украинцев, которая уже вызвала обеспокоенность в международных организациях, в частности, в Организации Объединенных Наций, сообщается на сайте patriarchia.ru.

В конференции примут участие глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев), викарий Патриарха Антиохийского епископ Эрзурумский Кайс, епископ Будимлянский и Никшичский Иоанникий (Сербский Патриархат), председатель Императорского православного палестинского общества С. Степашин и другие.

Источник: Inpress.ua
права верующих
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