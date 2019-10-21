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Правительство решило взяться за Карпаты

21.10.2019 / 15:43
Кабмин на заседании в воскресенье, 20 октября, утвердил Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020-2022 год.

Об этом сообщает Правительственный портал

 Отмечается, что программа направлена на улучшение социального и экономического развития украинских Карпат, повышение транспортной доступности отдельных горных территорий.

Она включает широкий круг вопросов: построение дорог, создание новых рабочих мест, развитие туризма в регионе Карпат, в частности Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей.

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Кабмин, Карпаты
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