Миссия МВФ вскоре вернется в Украину

"Мы намерены послать миссию через пару недель (a couple of week), чтобы продолжить, чтобы обсуждение деталей некоторых из этих реформ, о которых я упоминал", – сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне в пятницу, 18 октября, выделив земельную и антикоррупционную реформы, а также снижение монополизма в экономике.

Отвечая на вопрос о позиции МВФ в отношении происходящего вокруг национализированного ПриватБанка, Томсен подчеркнул критическую важность государства предпринимать усилия для минимизации потерь средств налогоплательщиков, потраченных на разрешение ситуации с проблемными банками.

Представитель Фонда также сообщил, что пока рано говорить о сумме возможной будущей программы.

Как сообщалось, Украина ведет переговоры о возможности открытия Фондом новой 3-летней программы расширенного финансирования на $5-6 млрд. В сентябре Киев посетила миссия МВФ, которая впоследствии сообщила о планах продолжить дискуссию в ближайшие недели.

Представители украинской стороны до начала работы миссии допускали, что уже по ее итогам может быть достигнута рекомендация об открытии новой программы. Однако, по данным источников агентства "Интерфакс-Украина", близких к переговорам, негативное влияние на конечный результат оказали последние события вокруг ПриватБанка (Киев), информация о возможном компромиссе с его экс-акционерами без должной реакции главы государства, обыски в банке, а также давление на руководство Национального банка страны.

Премьер-министр Алексей Гончарук впоследствии сказал, что допускает достижение staff level agreement с МВФ по новой программе в октябре после переговоров в Вашингтоне, намеченных на период проведения ежегодного собрания Фонда.

Источник