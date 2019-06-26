Войти | Зарегистрироваться
17:15

среда,
26 июня
Онлайн
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Жизнь
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Жизнь
Как пережить жару: советы врачей и расценки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Житомирщине освятили сельскохозйственную технику перед сбором урожая

26.06.2019 / 15:38
На Житомирщине освятили сельскохозйственную технику перед сбором урожая
Житомирщина Источник: Центр информации УПЦ
Священники окропили святой водой работников сельскохозяйственных предприятий и технику

В селе Быстрик Бердического района на Житомирщине священники Украинской Православной Церкви 25 июня совершили молебен и чин освящения сельскохозяйственной техники.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Житомирской епархии, священники окропили святой водой работников сельскохозяйственных предприятий и технику, а также благословили жителей села на начало жатвы.
После богослужения протоиерей Владислав Асафов окропил посевные площади злаковых и бобовых культур.

В селе Быстрик существует давняя традиция - освящение священниками техники для дальнейшей работы на полях, рассказывает руководитель КФХ «Виктор» Виктор Барановский.

«И так из года в год. Начинаем сбор урожая с Божьим благословением», - отметил он.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Житомирщина, сбор урожая
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.