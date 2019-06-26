На Житомирщине освятили сельскохозйственную технику перед сбором урожая

В селе Быстрик Бердического района на Житомирщине священники Украинской Православной Церкви 25 июня совершили молебен и чин освящения сельскохозяйственной техники.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Житомирской епархии, священники окропили святой водой работников сельскохозяйственных предприятий и технику, а также благословили жителей села на начало жатвы.

После богослужения протоиерей Владислав Асафов окропил посевные площади злаковых и бобовых культур.

В селе Быстрик существует давняя традиция - освящение священниками техники для дальнейшей работы на полях, рассказывает руководитель КФХ «Виктор» Виктор Барановский.

«И так из года в год. Начинаем сбор урожая с Божьим благословением», - отметил он.