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На Житомирщине вандалы установили на месте поклонного креста распятие со свастикой

24.05.2020 / 14:43
На Житомирщине вандалы установили на месте поклонного креста распятие со свастикой
Житомирщина Источник: Центр информации УПЦ
Вандалы поглумились над поклонным крестом

На Житомирщине вандалы поглумились над поклонным крестом на въезде в село Василевка, и поставили на его месте распятие с куклой, обрисованной свастикой и сатанинской символикой.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Житомирской епапрхии, в ночь с 17 на 18 мая неизвестные вандалы разрушили православный деревянный крест с распятием Спасителя, установленный на въезде в село Василевка Попельнянского района Житомирской области.

Уничтоженный крест был освящен 28 февраля 2019 года. Злоумышленники не просто разрушили крест, но и забрали отдельные его части с собой – на месте акта вандализма не оказалось верхней и нижней перекладин, а также рук от фигуры Спасителя.

Полиция, вызванная на место происшествия, зафиксировала факт совершения преступления.

«Но на этом дьявольское дело не закончилось. В ночь с 22 на 23 мая на месте поваленного Креста появилось нечто страшное. Неизвестные поставили крест, который, скорее всего, притащили с местного кладбища, и "распяли" на нем куклу, которую обрисовали свастикой и сатанинской символикой. Также на крест прицепили табличку с непристойным изображением», - рассказали в Житомирской епархии.

В данный момент поиском злоумышленников занимается полиция.

Источник: Inpress.ua
вандалы, сатанизм, УПЦ, Житомирщина
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