Ионинский монастырь в Киеве могут открыть через неделю

Свято-Троицкий Ионинский монастырь Киева должны открыть уже через неделю – на праздник Вознесения Господня.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал настоятель монастыря архиепископ Обуховский Иона (Черепанов) на своей странице в Facebook.

«Дорогие прихожане Ионинского! Монастырь, слава Богу, вышел на финишную прямую процесса снятия карантина. Если все будет хорошо, то в следующее воскресенье храм откроется», - написал он.

Владыка Иона также отметил, что пока монастырь закрыт, верующие могут присоединиться к богослужению, молясь на улице возле церкви.