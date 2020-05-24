Митрополит Антоний рассказал, за что Господь послал людям пандемию и почему вирус поражает праведных людей

Для христианства нет понятия коллективного греха, но Господь послал людям пандемию коронавируса, чтобы изменить их потребительское отношение к жизни.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в программе «Церковь и общество» на телеканале «Глас».

«Промысел Божий касается как отдельных личностей, так целых народов и человечества в целом. Что касается отдельных людей, то не всегда тяжелые болезни являются последствием тяжелых грехов. Вспомним Книгу Иова. Иов был самым праведным человеком на земле, однако Господь попустил ему перенести тяжкие испытания. Иов был поражен тяжелыми болезнями и потерял все, что имел. Однако эти испытания были посланы для того, чтобы еще больше раскрылась праведность Иова. Так и сегодня мы видим, что новый вирус поражает по-настоящему праведных людей», - отметил владыка Антоний.

Митрополит подчеркнул, что ему было тяжело слышать о смерти нескольких священников и монахов, которых он знал лично.

«Умирают ревностные служители Христа, и тут язык не поворачивается сказать о том, что они умерли за свои тяжелые грехи. Тут мы сталкиваемся с тайной Божественного проведения. Людским умом постичь это невозможно, но мы верим в то, что Господь всегда допускает то, что является наилучшим для спасения человека», - сказал он.

Митрополит Антоний считает, что умершие от COVID-19 сегодня пребывают у Престола Божьего. «Я уверен, что эта эпидемия открыла нам немало праведников, которые достойно перенесли земные страдания и отошли к Господу, которого они любили всем сердцем. И теперь они возносят о нас молитвы перед престолом Божьим».

В то же время владыка поясняет, что в христианстве не существует понятия «коллективного греха».

«Когда же мы говорим обо всем человечестве, то тут следует отметить, что для христианства является чуждым понятие коллективного греха. Грех – это всегда личный поступок, за который каждый несет личную ответственность. Поэтому мы не можем говорить о том, что сейчас человечество несет кару за грехи отдельных людей. С христианской точки зрения речь идет о другом – Господь пытается обратить к человечеству свое особенное послание. Во время таких масштабных кризисов человечество имеет возможность задуматься о приоритетах своего развития, о своих ценностях и моральных добродетелях, которые оно культивирует», - поясняет он.

По словам митрополита Антония, прежде всего, человечество должно избавиться сегодня от своего потребительского отношения к жизни. «Сегодня много говорят о том, что нынешняя пандемия изменит современное потребительское общество, заставит его пересмотреть свои ценности. Увидим, насколько оправдаются эти ожидания», - подытожил владыка.