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Патриарх Кирилл отметил День ангела Литургией и рассказал о миссии святых Кирилла и Мефодия

24.05.2020 / 20:24
Патриарх Кирилл отметил День ангела Литургией и рассказал о миссии святых Кирилла и Мефодия
Патриарх Кирилл Источник: patriarchia.ru
Патриарх Кирилл отметил День ангела

Православная Церковь сегодня чтит память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

В день своего тезоименства Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию и рассказал о миссии Кирилла и Мефодия, сообщает patriarchia.ru.

«В первую очередь мы прославляем солунских братьев как равноапостольных, как великих угодников Божиих, которые принесли славянским народам Евангелие, которые принесли славянским народам весть о Христе Воскресшем. Кирилл и Мефодий были нашими славянскими апостолами. И для того чтобы их апостольская миссия, их апостольское служение было убедительным, чтобы оно достигло сердец тогдашних славян — людей темных, непросвещенных, грозных, враждебных; чтобы слова просветителей растопили сердца людей, переориентировали сознание от борьбы за существование, которая была единственным законом жизни этих диких племен, к попыткам строить общественные, межличностные отношения на основе Божиих заповедей — и произошел этот переворот в жизни славянских народов», - отметил он.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что у слов «культура» и «культ» один корень, а значит, эти понятия тесно связаны.

«Об этом сегодня не говорят светские историки культуры, но вся культура первоначально исходила и развивалась вокруг культа, то есть - вокруг богослужения. Без славянской азбуки, без славянского языка не было бы славянского богослужения, а значит - не развивалась бы славянская культура, и неизвестно, состоялось бы вообще становление славян как самостоятельной этнической группы, отличной от окружающих этносов, со своей системой ценностей, со своим языком, со своей письменностью», - пояснил Патриах.

Он также подчеркнул, что следует всегда помнить о высокой миссии святых Кирилла и Мефодия, оценивая культуру современного мира.

«Когда культура предлагает человеку грех в качестве модели поведения, в качестве основного вектора человеческой жизни, когда грех романтизируется и предлагается не только как способ получать наслаждение и удовольствие, но и как непременное условие жизни современного человека, — тогда и происходит упадок культуры. Культура превращается в антикультуру, в разрушительную силу, истребляющую нравственное начало человека», - пояснил он.

Источник: Inpress.ua
церковь, Патриарх Кирилл, Кирилл и Мефодий
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