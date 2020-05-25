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В Украине обнаружили 406 новых зараженных коронавирусом, погибли еще 12 больных

25.05.2020 / 09:01
За сутки, 23 мая в Украине лабораторно подтвердили еще 406 случаев Covid-19, при этом 12 зараженных людей умерли.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья

За прошедшие сутки обнаружили на 26 случаев меньше, чем днем ранее (22 мая заболевание диагностировали у 432 человек). Общее количество заражений с начала эпидемии в Украине составляет 20 986.

За сутки проведено 7 914 исследований методом ПЦР.

В субботу количество летальных случаев от Covid-19 - 12 (днем ранее умерли 17 больных). Всего с начала эпидемии в Украине от вируса погибли 617 человек; выздоровели - 7099.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 889 случаев;

Волынская область - 771 случай;

Днепропетровская область - 869 случаев;

Донецкая область - 143 случая;

Житомирская область - 626 случаев;

Закарпатская область - 1061 случай;

Запорожская область - 410 случаев;

Ивано-Франковская область - 1277 случаев;

Кировоградская область - 473 случая;

Киев - 2623 случая;

Киевская область - 1419 случаев;

Львовская область - 1333 случая;

Луганская область - 43 случая;

Николаевская область - 280 случаев;

Одесская область - 827 случаев;

Полтавская область - 266 случаев;

Ровенская область - 1417 случаев;

Сумская область - 166 случаев;

Тернопольская область - 1115 случаев;

Харьковская область - 910 случаев;

Херсонская область - 177 случаев;

Хмельницкая область - 346 случаев;

Черновицкая область - 3028 случаев;

Черкасская область - 388 случаев;

Черниговская область - 129 случаев.

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статистика, коронавирус
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