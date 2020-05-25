Эпидемия в Киеве: более полусотни новых зараженных коронавирусом

Об этом свидетельствуют обновленные данные Центра общественного здоровья,министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Всего в Киеве уже зарегистрировано 2 623 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 54 - за минувшие сутки. Всего с начала эпидемии от вируса в столице умерли 59 зараженных, выздоровели 358 киевлян.

Прямая речь Степанова: "За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой (64), Ровенской (49) областях и городе Киев (54)".

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