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Минздрав: Киевщина не готова к ослаблению карантина

25.05.2020 / 10:23
Минздрав: Киевщина не готова к ослаблению карантина
По состоянию на 24 мая 9 регионов Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно обнародованной информации, пока что не готовы к ослаблению карантина Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Ривненская и Черновицкая области.

Так, данные МЗ свидетельствуют, что указанные регионы не соответствуют требуемому показателю инцидентности (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения) или охвата тестированием.

Напомним, 24 мая и. о. председателя Киевской облгосадминистрации Василий Володин заявил, что на Киевщине показатель инцидентности снижается, что дает основания рассчитывать на смягчение карантина в ближайшие дни.

В Украине по состоянию на утро 24 мая подтверждено 20 986 случаев COVID-19. За сутки - 406 новых случаев.

Источник

коронавирус, карантин, Минздрав
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