Кличко: количество киевлян, у которых за сутки подтвердили коронавирус, выросло на 78 человек

"По сравнению с несколькими прошедшими днями статистика сегодня - не очень оптимистична. За минувшие сутки количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 78 чел. Трое из них - медики. На сегодня в столице – 1,298 тыс. подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции во вторник, 28 апреля, днем.

По его словам, среди заболевших - 36 женщин в возрасте от 23 до 74 лет и три девочки от 11 до 16 лет, 36 мужчин в возрасте от 23 до 80 лет. и три мальчика в возрасте от семи месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализированы 22 пациента, остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

Из заболевших коронавирусом в столице - 56% мужчин и 44% женщин. Больше всего больных киевлян - в возрасте 30-49 лет - более 43%, сообщил мэр

"Немного общей статистики, потому что часто спрашивают, кто в Киеве больше болеет. Из подтвержденных случаев среди больных коронавирусом в столице: 44% женщин - 574 случая, 56% мужчин - 724 случая. Среди больных 80 детей: 43 мальчика и 37 девочек - это немногим более 6%. 120 медработников - то есть 9%. Служителей церкви - 179 чел., это 14% ", - рассказал Кличко.

По возрастным категориям: дети до 17 лет - 80 чел., или 6,2%. Киевляне 18-29 лет - 15,8%, или 205 случаев. 30-49 лет - наиболее поражена категория - 43,4%, или 564 чел. Киевляне в возрасте 50-65 лет - 23,2%, 301 случай. Люди 65 лет и старше - 11,4%, или 148 больных.

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