В Одессе УПЦ помогла 100 семьям с детьми, которые болеют ДЦП

В Одессе, 28 апреля, Одесская епархия Украинской Православной Церкви оказала гуманитарную помощь организации «Особые дети», в число которой входит более 100 с детьми, которые болеют ДЦП.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, организация «Особые дети» объединяет семьи с детьми с различной степенью инвалидности, а также с больными ДЦП и другими тяжелыми болезнями.

«Учитывая тяжелое финансовое положение, которое уходит на дорогостоящий уход и лечение больных деток Одесская епархия УПЦ неоднократно поддерживает эту организацию продуктовыми наборами, средствами личной гигиены и другими необходимыми для жизни бытовыми принадлежностями», - сообщили в епархии.

Семьи нуждающихся в помощи детей поблагодарили владыку Агафангела за оказанную помощь.