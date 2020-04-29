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В Одессе УПЦ помогла 100 семьям с детьми, которые болеют ДЦП

29.04.2020 / 10:58
В Одессе УПЦ помогла 100 семьям с детьми, которые болеют ДЦП
Одесская епархия Источник: Центр информации УПЦ
Организация «Особые дети» объединяет семьи с детьми с различной степенью инвалидности

В Одессе, 28 апреля, Одесская епархия Украинской Православной Церкви оказала гуманитарную помощь организации «Особые дети», в число которой входит более 100 с детьми, которые болеют ДЦП.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, организация «Особые дети» объединяет семьи с детьми с различной степенью инвалидности, а также с больными ДЦП и другими тяжелыми болезнями.

«Учитывая тяжелое финансовое положение, которое уходит на дорогостоящий уход и лечение больных деток Одесская епархия УПЦ неоднократно поддерживает эту организацию продуктовыми наборами, средствами личной гигиены и другими необходимыми для жизни бытовыми принадлежностями», - сообщили в епархии.

Семьи нуждающихся в помощи детей поблагодарили владыку Агафангела за оказанную помощь.

Источник: Inpress.ua
Одесса, УПЦ
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