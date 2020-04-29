Представители Церквей и 58 депутатов выступили против законопроекта, который ограничивает свободу слова

Церкви и религиозные организации разных конфессий направили в парламентский комитет письма с требованием отклонить законопроект № 3316, заявляя о риске уголовного преследования мирных участников акций в защиту семейных ценностей.

27 апреля 58 народных депутатов от нескольких фракций направили коллективное депутатское обращение к главе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Денису Монастырскому с критикой законопроекта № 3316 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно противодействия преступлениям на почве ненависти по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности)», сообщает Институт религиозной свободы.

Законопроект № 3316 предлагает введение уголовной ответственности за «унижение достоинства лиц или групп лиц по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности».

Народные депутаты уверены, что такие нововведения могут стать основой для уголовного преследования участников мирных акций протеста, направленных против пропаганды гендерной идеологии и в защиту семейных ценностей, а также природных сексуальных отношений.