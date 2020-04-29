Войти | Зарегистрироваться
12:02

среда,
29 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Представители Церквей и 58 депутатов выступили против законопроекта, который ограничивает свободу слова

29.04.2020 / 11:20
Представители Церквей и 58 депутатов выступили против законопроекта, который ограничивает свободу слова
Місто Інфо Источник: ИРС
Законопроект № 3316 предлагает введение уголовной ответственности за «унижение достоинства лиц или групп лиц по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности»

Церкви и религиозные организации разных конфессий направили в парламентский комитет письма с требованием отклонить законопроект № 3316, заявляя о риске уголовного преследования мирных участников акций в защиту семейных ценностей.

27 апреля 58 народных депутатов от нескольких фракций направили коллективное депутатское обращение к главе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Денису Монастырскому с критикой законопроекта № 3316 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно противодействия преступлениям на почве ненависти по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности)», сообщает Институт религиозной свободы.

Законопроект № 3316 предлагает введение уголовной ответственности за «унижение достоинства лиц или групп лиц по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности».

Народные депутаты уверены, что такие нововведения могут стать основой для уголовного преследования участников мирных акций протеста, направленных против пропаганды гендерной идеологии и в защиту семейных ценностей, а также природных сексуальных отношений.

Источник: Inpress.ua
законопроект
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 апреля
28 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.