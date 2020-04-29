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В Полтаве верующие УПЦ помогли пенсионерам и многодетным семьям

29.04.2020 / 11:37
В Полтаве верующие УПЦ помогли пенсионерам и многодетным семьям
Полтавская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Православные шили защитные маски, совершали пожертвования на материалы для них и на покупку продуктов

В Полтаве верующие Украинской Православной Церкви помогли одиноким пенсионерам и многодетным семьям.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, православные шили защитные маски, совершали пожертвования на материалы для них и на покупку продуктов, покупали продукты и предметы первой необходимости, помогали с доставкой на личном транспорте.

«Тяжелые времена - значимый период в жизни каждого из нас. Именно сейчас мы можем лучше узнать свою душу, заглянув в нее глубже. Настоящий ли я христианин? Действительно ли я люблю ближнего?», - отметили в епархии.

Центр «Благо» при епархиальном отделе социального служения и благотворительности во главе с протоиереем Андреем Симоном не оставил без внимания одиноких людей и многодетные семьи - тех, кто не может сейчас позаботиться о себе.

Источник: Inpress.ua
Полтава, УПЦ
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