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В Киеве 2,7 тысяч больных COVID-19, дольше всего выздоравливают младенцы – Кличко

27.05.2020 / 10:23
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что за сутки в столице лабораторно подтвердили коронавирус в 58 человек, один человек умер.

Об этом шла речь на брифинге городского головы 26 мая

Прямая речь: "Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Среди них - 16 медиков. Один случай - летальный. Всего за период пандемии в столице от коронавируса умер 61 человек. На сегодня в Киеве уже 2710 подтвержденных случаев заболевания COVID-19...

Приведу статистику по киевлянам, которые преодолели коронавирус. Дольше всего выздоравливают младенцы и маленькие дети. На сегодня выздоровели около 9% детей из тех, которые заболели в период пандемии. Как правило, они лечатся больше месяца".

По словам Кличко, среди заболевших: 24 женщины в возрасте от 19 до 81 года, две девочки - 8 и 17 лет, 29 мужчин от 18 до 81 года и три мальчика, которому 9, 15 и 16 лет.

В лидерах по количеству новых случаев в Киеве за минувшие сутки Дарницкий район - 12 больных, Днепровский - 10 и Деснянский - 8 случаев заболевания.

Мэр добавил, что в больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 33 человека. Всего коронавирус преодолели 393 жителя столицы.

По словам мэра, самый высокий процент тех, кто выздоровел, - среди людей в возрасте 30-49 лет. 16% уже вылечились. Среди них также и самое большое число инфицированных - почти 39%. Сложнее всего лечатся пациенты, которым более 65 лет. Среди них выздоровели более 13%. Больше всего летальных случаев - среди пожилых людей.

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статистика, коронавирус, Киев, Кличко
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