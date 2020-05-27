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В Полтаве семинария УПЦ приглашает абитуриентов получить профессию регента-псаломщика

27.05.2020 / 10:13
В Полтаве семинария УПЦ приглашает абитуриентов получить профессию регента-псаломщика
Полтавская семинария Источник: Центр информации УПЦ
По окончании выпускники получают диплом бакалавра с присвоением квалификации по специальности «Регент церковного хора»

Полтавская миссионерская духовная семинария приглашает абитуриентов получить профессию регента-псаломщика - квалифицированных церковнослужителей для Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской семинарии, на регентское отделение принимаются лица мужского и женского пола православного вероисповедания в возрасте от 16 лет и мужской - от 17 лет. Срок стационарного обучения - 2 года, заочного - 3 года.

Во время обучения студенты проходят богослужебную практику, приобретают навыки по церковному уставу, регентской практики, клиросного пения и чтения на церковнославянском языке.

Студенты семинарии принимают активное участие в социальных, благотворительных, просветительских проектах города - сотрудничество с общественными организациями, проведение благотворительных концертов, просветительских мероприятий и выставок.

В свободное от учебы и молитвы время воспитанники духовной школы имеют возможность заниматься спортом в спортивном и тренажерном залах, действующих в учебном заведении.

По окончании выпускники получают диплом бакалавра с присвоением квалификации по специальности «Регент церковного хора».

С правилами приема можно ознакомиться на сайте семинарии.

Источник: Inpress.ua
Полтава, УПЦ
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