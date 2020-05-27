Митрополит УПЦ оказал помощь погорельцам на Житомирщине

В Житомирской области 26 мая митрополит Овручский и Коростенский Виссарион (Стретович) посетил пострадавших от лесных пожаров жителей села Остров.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу в Facebook протоиерея Павла Линника.

Митрополит Виссарион привез пострадавшим от пожаров питьевую воду, продукты питания и бытовую химию.

Одной из маленьких жительниц села Островы архиерей подарил велосипед.

Он пообщался с пострадавшими, ответил на их вопросы и благословил.

Протоиерей Павел Линник еженедельно совершает поездки с гуманитарной помощью в село Островы и в соседние села, которые также пострадали от пожаров.

Желающие в приобретении строительных материалов или оказать посильную помощь могут перечислить средства на карту ПриватБанка: 4149-6293-1000-3827. Получатель – Линник Павел.