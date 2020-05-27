Войти | Зарегистрироваться
11:25

среда,
27 мая
Онлайн
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

7 областей не дотягивают до второго этапа смягчения карантина – Ляшко

27.05.2020 / 10:54
Донецкая, Луганская, Львовская, Ровенская, Черновицкая области, Закарпатье и Волынь не соответствуют критериям, необходимым для смягчения карантина.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 26 мая

Прямая речь: "Сегодня мы пересчитали новые показатели. По тестированиям у нас не проходят Донецкая область – у них 9 тестирований на 100 тысяч населения, Луганская область – у них также 9,03 на 100 тысяч населения, и Львовская область – у них почти 12, а именно 11,98 на 100 тысяч населения.

По показателям инцидентности, заболеваемости за последние 7 дней, не соответствуют показателям Волынская область, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области".

Ляшко уточнил, что данные по Днепропетровской области были пересмотрены, потому что из статистики были исключено 2 дня по тестированиям, в которые проверялась референс-лаборатория Днепропетровского областного лабораторного центра. Было установлено нарушение определенных алгоритмов тестирования в определенные дни. Руководителя лабораторного центра отстранили.

Критерии для разрешения на смягчение в областях: инцидентность COVID-19 менее 12-ти новых случаев на 100 тысяч населения, загруженность больниц больными с коронавирусом не более 50%, ПЦР-тестирование и ИФА-тестирование на уровне не менее 12-ти на 100 тысяч населения.

Ляшко сообщил также, что к ИФА-тестированию будут подключать другие лаборатории, чтобы не было очередей.

Источник

коронавирус, карантин, Ляшко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 мая
26 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.