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В Киеве за сутки 32 случая коронавируса, 1 летальный

17.04.2020 / 11:15
За сутки 15 апреля в столице у еще 32 киевлян подтвердили коронавирус, один человек умер.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на пресс-конференции 16 апреля

Прямая речь: "Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за минувшие сутки увеличилась еще на 32 человека. Из них – один медик. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще 1 летальный случай. Всего в Киеве уже 644 подтвержденных случая заболевания COVID-19".

Среди новых больных – 11 женщин (в возрасте от 29 до 80 лет и двухлетняя девочка) и 20 мужчин (от 19 до 60 лет), три человека госпитализированы.

В Киево-Печерской лавре, где была вспышка коронавируса, продолжаются противоэпидемические мероприятия.

15 апреля в лавре отобрали еще 32 образцы на тестирование и направили их в лабораторию, результаты должны быть 16 апреля.

По словам Кличко, также есть случаи заболевания в Ионинском монастыре, там сейчас работают врачи. Городская власть рассматривает вопрос о закрытии его на карантин.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 397 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, 8 человек умерли, 43 выздоровели за 15 апреля.

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статистика, коронавирус, Киев
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