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Большинство освобожденных в рамках взаимного обмена украинцев сообщили о пытках и бесчеловечном обращении

17.04.2020 / 11:46
Большинство освобожденных в рамках взаимного обмена 16 апреля граждан Украины заявили об избиении, жестоком обращении и пытках, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Большинство освобожденных лиц подтверждают факты избиения, бесчеловечного обращения, применения психологического и сексуального насилия, унижения человеческого достоинства, пыток, что в отдельных случаях приводило к увечьям и гибели", - заявил начальник Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Юрий Рудь.

Офис генпрокурора работает с освобожденными для подготовки и передачи доказательств нарушения международного гуманитарного права в Офис прокурора Международного уголовного суда. Прокуроры также обеспечат привлечение к ответственности виновных в совершении военных преступлений на национальном уровне.

Как сообщалось, 16 апреля на Донбассе завершилось взаимное освобождение удерживаемых лиц, Украина забрала 20 человек и отдала 14 в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Источник

пытки, освобожденные, Офис генпрокурора
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