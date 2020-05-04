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В Киеве 17 новых случаев COVID-19, один — летальный

04.05.2020 / 11:46
За сутки коронавирус в Киеве подтвердили еще у 17 человек. Один случай - летальный.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Facebook.

"Еще у 17 жителей столицы лабораторно подтвердили за минувшие сутки заболевания коронавирусом. 1 случай, к сожалению, летальный. На сегодня в Киеве уже 1511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.

Так, среди больных: 6 женщин в возрасте от 55 до 68 лет и девочка, которой 6 месяцев. А также 10 мужчин от 30 до 80 лет. В больницы столицы были госпитализированы 9 пациентов. Остальные - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков", - добавил Кличко.

Как сообщалось, по данным на 3 мая, в Украине зарегистрировано 11913 случаев COVID-19. Из них 829 детей и 2325 медицинских работников. Выздоровели 1547 человек. Летальных случаев — 288.

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статистика, коронавирус, Киев, COVID-19
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