Коронавирус в Киеве: за сутки плюс полсотни больных, двое умерли

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции 20 мая

Прямая речь: "Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 51 человека. Среди них - 8 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли два человека. Всего за это время - 54 летальных случая. На сегодня в Киеве уже 2410 подтвержденных случаев заболевания COVID-19".

За сутки в Киеве заболели: 25 женщин в возрасте от 22 до 75 лет и 3 девочки - девяти, двенадцати и шестнадцати лет. А также 19 мужчин от 19 до 77 лет и четыре мальчика - от 8 месяцев до 12 лет.

В больницы столицы госпитализировали 5 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

По словам Кличко, больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 13 больных. В Подольском - 6, и по 5 случаев в Святошинском и Дарницком районах столицы.

Выздоровел за минувшие сутки 21 человек. Всего от коронавируса вылечились 306 жителей столицы.

Кроме того, Кличко сообщил, что очаги заболевания коронавирусом зафиксировали еще в двух общежитиях Киева и в Центре социально-психологической реабилитации детей №1.

Прямая речь: "Относительно очагов, обнаруженных в столице за прошедшие сутки. Вспышки заболевания зафиксированы еще в двух общежитиях города. Один на улице Серповой. Второй - на улице Михаила Бойчука".

В общежитии на улице Серповой проживают 340 человек. Среди которых обнаружили трех инфицированных и 7 контактных лиц. В общежитии на улице Михаила Бойчука проживают 55 человек. Там обнаружили двух больных, их госпитализировали. А также - 10 контактных лиц.

Мэр Киева сообщил, что общежития закрыли на карантин. Жителям предоставили медицинское сопровождение. Каждый день - два раза в день - происходит дезинфекция в помещениях общежитий.

Прямая речь: "Также очаг заболевания обнаружили в Центре социально-психологической реабилитации детей №1 - на улице Маяковского. Там заболела медсестра. Среди контактных лиц - 38 человек из числа персонала и 62 ребенка. Их обследуют медики и осуществляют забор материала для ПЦР-тестов. Заведение закрыли на карантин".

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