Зеленский о "пленках Ермака": я знаю, кто это сделал

Об этом Зеленский заявил во время большой пресс-конференции к годовщине президентства 20 мая.

Прямая речь: "Для меня это пустое дело. Я знаю, кто проводил эти записи, я знаю для чего. Знаю, кто хотел шантажировать этими записями меня лично, чтобы я снял Ермака (глава Офиса президента -ред). Я знаю, кто это сделал. Не готов сейчас говорить, потому что идет следствие. Но чем бы следствие не закончилось, у меня есть полный ответ".

Зеленский отметил, что в этой плоскости "частично есть ответ, почему он некоторых людей увольняет". Президент называет "записи Ермака" пустыми, потому что "никто никаких денег не брал и не взял, и нет ничего на видео", относительно людей, которых якобы должны были продвинуть на должность, назначений не было.

Прямая речь: "Не пустым является то, для чего это сделали, мы понимаем, кто имеет такую ​​технику (для прослушивания -ред.). Государство имеет технику. Все это не пустое. Это серьезные вещи, придет время и общество об этом обязательно узнает.

И очень интересно, проследите, кто выкладывал видео, откуда оно шло, кто первый опубликовал в Facebook, в телеграмм каналах, и вы поймете, кто соучастник ... Как писал Конан Дойль .. немного дедукции подключите и все будет нормально. А пока следствие идет, и об этих грязных вещах больше говорить не буду".

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата главы Офиса президента Андрея Ермака – Дениса Ермака – проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на определенные должности в органах власти. Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура по заявлению Лероса начала уголовное производство.

Андрей Ермак в свою очередь заявил, что на обнародованном видео действительно его брат Денис. В связи с распространением видео Ермак намерен был обратиться с заявлением в Службу безопасности Украины и Госбюро расследований.

Гео Лерос подал в НАБУ обращение с "пленками". В свою очередь, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса. Позже юридическая компания "Миллер", которая защищает Лероса, сообщила, что после публикации "пленок" правоохранительные органы открыли уже 5 уголовных производств.

Сам же Денис Ермак заявил, что как гражданин волен встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, и то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.

Фигурант пленок с братом председателя Офиса президента Андрея Ермака Дмитрий Штанько 16 лет проработал в органах внутренних дел, а другой фигурант Сергей Шумский является гласным внештатным сотрудником оперативного управления СБУ.

Штанько также заявил, что в целом от людей, которые претендовали на какие-то должности в государственной власти, для Дениса Ермака собрали около 100 тысяч долларов, а Андрею Ермаку передавали 10 тысяч долларов.

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