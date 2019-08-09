Войти | Зарегистрироваться
19:03

пятница,
09 августа
Онлайн
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Ионинском монастыре столицы начались работы по реставрации

09.08.2019 / 17:28
В Ионинском монастыре столицы начались работы по реставрации
Ионинский монастырь Источник: Центр информации УПЦ
Свято-Троицкий Ионинский монастырь основан в 1860-е годы

В столичном Свято-Троицком Ионинском монастыре Украинской Православной Церкви начались работы по реставрации купола.

Об этом сообщил наместник монастыря архиепископ Обуховский Иона на своей странице в Фейсбук, сообщает Центр информации УПЦ.

«Мы начинаем работы по реставрации купола. Это и роспись, это и внутренние окна ХIХ века. Работы много, расходов тоже. Кто хочет поучаствовать, можете посильно поддержать нас», - написал владыка Иона.

Свято-Троицкий Ионинский монастырь основан в 1860-е годы архимандритом Выдубицкого монастыря Ионой (Мирошниченко) на землях княгини Екатерины Васильчиковой, вдовы киевского генерал-губернатора. До Первой мировой войны в обители велось строительство самой высокой в Российской империи колокольни (проектная высота 110 м). К 1918 году насчитывал более 800 монахов и послушников. Действовал до 1934 года, когда был закрыт по распоряжению советских властей. В 1935 году монастырь оказался на территории новооснованного Ботанического сада Академии наук УССР. В 1991 году возвращён Украинской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
реставрация, Киев, УПЦ, Ионинский монастырь
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.