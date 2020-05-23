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Крестный ход УПЦ в Банченский монастырь переносят на следующий год

23.05.2020 / 15:25
Крестный ход УПЦ в Банченский монастырь переносят на следующий год
Буковина Источник: Центр информации УПЦ
Крестный ход в Банченский монастырь переносят

Традиционный крестный ход Украинской Православной Церкви в Банченский монастырь на Буковине переносят на следующий год.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Черновицко-Буковинской епархии в Фейсбук, в этом году крестный ход не проводят из-за карантина.

К сожалению, в связи с продолжением карантина в Черновицкой области, традиционный, ежегодный крестный ход в мужской монастырь в честь Вознесения Господня села Банчены Герцаевского района переносится на следующий год», - сообщили в епархии.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, Буковина, УПЦ
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