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На Буковине верующие УПЦ пройдут 40 км крестным ходом

03.07.2021 / 12:15
На Буковине верующие УПЦ пройдут 40 км крестным ходом
Источник: Центр информации УПЦ
Начало традиционного ежегодного паломничества 5 июля в 06.00

В Черновицкой области верующие Украинской Православной Церкви к празднику Рождества пророка Иоанна Крестителя пройдут 40 км крестным ходом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, участники крестного хода пройдут из Черновцов в монастырь апостола и евангелиста Иоанна Богослова села Крещатик Заставновского района.

Начало традиционного ежегодного паломничества 5 июля в 06.00 от Свято-Покровского храма в Черновцах по улице Каштановой, 37-е.

Как сообщалось ранее, в Одесской области верующие Украинской Православной Церкви накануне празднования Тихвинской иконы Божией Матери пройдут 34 км крестным ходом из Одессы в Свято-Покровский скит села Мариновка.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, Буковина, УПЦ
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