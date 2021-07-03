На Буковине верующие УПЦ пройдут 40 км крестным ходом

-
Популярное в рубрике
-
Популярное в рубрике
-
-
-
-
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
Популярное в рубрике
Из Украины пытались вывезти артефакты I тысячелетия до н.э. и времен Киевской Руси01.07.2021 / 08:39Последние новости рубрики
-
08:02
В Китае запустили вторую в мире по мощности ГЭС
-
08:06
Стартовал международный Odessa-June-Folk-Fest
-
09:49
Полицейский вымогал $3 тыс. у владелицы столичного салона красоты за "крышевание"
-
09:11
На Херсонщине спасли дельфина, которого шторм прибил к берегу
-
07:33
Тросом вытаскивали авто из воды: Мелитополь затопили ливни
- 08:02
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики