На Буковине священники УПЦ совершили крестный ход длиной в 200 км с иконой Иоанна Предтечи

На Буковине священники Украинской Православной Церкви совершили крестный ход с мироточивой иконой Иоанна Предтечи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Черновицко-Буковинскую епархию, 5 июня клирики Украинской Православной Церкви объехали все села Застановского благочиния и благословили земли Буковины мироточивой иконой святого пророка и Предтечи Иоанна Крестителя.

В связи с карантином в Черновицкой области в крестном ходе принимали участие только клирики епархии.

Мироточивую икону святителя Иоанна Крестителя передал настоятель прихода в честь святого благоверного князя Александра Невского села Ивановцы Кельменецкого района протоиерей Олег Семенишин.

Во время крестного хода священники читали акафист святому Иоанну Крестителю.

Крестный ход УПЦ продолжался семь часов, и за это время священники преодолели путь в 200 км.

«В каждом селе, которое находилось по основной дороге, священники останавливались и благословляли его иконой. Села, которые находились в стороне главной дороги, они благословляли с дороги», - рассказали в епархии.

После крестного хода чудотворная икона была передана на вечернее богослужение в село Товтры. После вечернего богослужения святыня отправилась в село Васлововцы, где верующие продолжают совершать круглосуточное молитвенное стояние для сохранения храма от посягательств сторонников ПЦУ. Из Васлововцов икону перевезли в село Задубровка.

«Присутствие мироточивой иконы утешило и подбодрило верующих Заставновщины», - отметили в епархии.