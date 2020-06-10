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В белорусском монастыре отметили 110-летие возращения мощей преподобной Евфросинии Полоцкой

10.06.2020 / 17:39
В белорусском монастыре отметили 110-летие возращения мощей преподобной Евфросинии Полоцкой
Спасо-Евфросиниевский монастырь Источник: Центр информации УПЦ
Преподобная Евфросиния была не только просветительницей, но и примирительницей враждующих князей, правителей разных земель

В Беларуси, в Спасо-Евфросиниевском женском монастыре Полоцка верующие отпраздновали 110-летие возращения мощей преподобной Евфросинии Полоцкой.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб-канал портала «Sobor.by», в день празднования памяти преподобной Евфросинии Полоцкой была совершена Литургия архиерейским чином.

Праправнучка святого равноапостольного князя Владимира, Крестителя Руси, преподобная Евфросиния была не только просветительницей, но и примирительницей враждующих князей, правителей разных земель.

«Сегодня, спустя много столетий, мы тоже переживаем очередное испытание. Кто бы мог подумать, что в век цивилизации, в век, когда человек покоряет космос, свободно запускает космические корабли, перемещается в безвоздушном пространстве, вдруг на нашей земле появится какой-то вирус, который встряхнет весь человеческий род. Это повод для размышления. Повод обратиться к истории нашей Церкви, к нашим святым, которые тоже переживали многие трудности и проблемы», - подчеркнул Митрополит Минский и Заславский Павел.

Он напомнил, что преподобная жила в неспокойное время.

«Сколько было междоусобиц в то время, когда жила преподобная Евфросиния! Но она не только сама переживала, но и всем своим современникам показывала пример, как можно преодолеть любые трудности, встречающиеся на жизненном пути человека. У каждого человека должна быть искренняя вера в Бога, подлинная христианская любовь к Богу и к окружающим людям. Преподобная Евфросиния не только стяжала эту благодать Святого Духа – Божественную любовь, но воплотила ее в своей жизни и делилась ею со всеми, кто приходил в основанную ею святую обитель», - сказал.

По окончании поздней Божественной литургии из Полоцкого Софийского собора в Спасо-Евфросиниевский монастырь прибыл крестный ход, возглавляемый епископом Полоцким и Глубокским Игнатием. На соборной площади монастыря к крестному ходу присоединились молящиеся в самой обители. Завершилось крестное шествие у Спасо-Евфросиниевской церкви.

Источник: Inpress.ua
святые, Ефросиния Полоцкая
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