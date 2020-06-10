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В Киеве пьяный угнал авто посла и устроил ДТП – полиция

10.06.2020 / 17:58
В Киеве кинологи вместе с патрульными полицейскими задержали молодого человека, который завладел автомобилем посла другого государства.

Об этом сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, которого цитирует пресс-служба ведомства

Около девяти часов 9 июня в столичную полицию поступило сообщение о том, что неизвестный завладел иномаркой из резиденции на улице Гончарной, что в Подольском районе (там находится консульство ЮАР -ред.). По адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа Главного и районного управлений полиции и кинолог со служебной собакой.

На месте правоохранители установили, что незнакомец перепрыгнул через забор, украл из резиденции посла ключи и запустил двигатель внедорожника "Мицубиси Паджеро". Далее злоумышленник автомобилем на ходу снес ворота и уехал в неизвестном направлении. На Андреевском спуске он попал в ДТП и скрылся, оставив авто.

По факту происшествия начали уголовное производство.

Прямая речь: "Благодаря оперативному реагированию и слаженным действиям полицейских, служебная собака взяла след, благодаря чему угонщика задержали неподалеку автомобиля. Им оказался местный житель 1999 года рождения, который по внешним признакам находится в состоянии опьянения. На месте работали полицейские и документировали это преступление".

Источник

Киев, ДТП
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