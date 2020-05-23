Завтра в Сумах откроют детскую площадку на территории Спасо-Преображенского собора

Завтра в Сумах на территории Спасо-Преображенского собора Украинской Православной Церкви откроют детскую площадку.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная Сумщина», открытие детской площадки во дворе Спасо-Преображенского кафедрального собора города состоится 24 мая в 12.00, после окончания в соборе Божественной литургии.

Откроет детскую площадку при соборе митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий.