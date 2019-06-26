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Почти половина украинцев готовы поддержать автономию неподконтрольных территорий Донбасса в составе Украины

26.06.2019 / 15:54
Почти половина жителей Украины готова поддержать решение о предоставлении автономии в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей ради прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг" с 13 по 21 июня.

Согласно результатам социсследования, обнародованным на пресс-конференции во вторник, 25 июня. 49,5% респондентов ответили, что поддержали бы автономию (скорее поддержали бы - 29,1% опрошенных и точно поддержали бы - 20,4%).

При этом не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов (точно не поддержали бы – 17,5%, скорее не поддержали бы - 13,2%). Затруднились ответить на вопрос 19,8%.

В ходе исследования было опрошено 3000 респондентов, ошибка выборки составляет +/- 1,8%.

Источник 

опрос, Донбасс, окупированные
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