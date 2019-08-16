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В Киеве на ходу загорелась маршрутка

16.08.2019 / 09:23
В Киеве возле станции метро "Лесная" на ходу загорелась маршрутка, в результате пожара транспортное средство сгорело полностью.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Так, 15 августа, в 8:54, в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киев поступило сообщение о том, что на проезжей части дороги на Броварском проспекте возле станции метрополитена "Лесная" в Деснянском районе столицы горит маршрутное такси.

"К месту вызова немедленно были направлены спасатели... Маршрутное такси загорелось во время движения. В это время пассажиров в транспортном средстве не было, водитель пытался самостоятельно потушить пламя, однако, сделать ему это не удалось. По прибытию пожарных огонь охватил почти всю площадь салона транспортного средства", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что в 09:14 пожар удалось локализовать, а в 09:30 - ликвидировать.

В результате возгорания транспортное средство сгорело полностью. Причина возникновения пожара выясняется. К счастью, никто не пострадал", - добавили в ведомстве.

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