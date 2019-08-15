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Поврежденные крыши и разбитые окна: на Черновицкую область обрушился град размером с куриное яйцо

15.08.2019 / 10:19
В Черновицкой области в результате сильных дождей с градом повреждены крыши домов, транспортные средства, а также огороды жителей районного центра Сторожинец.

Как передает УНИАН, сильный дождь с градом начался 14 августа примерно в 19:00 и длился около 40 минут. 

По сообщению местных жителей, град размером с куриное яйцо побил лобовое стекло автомобиля, побил стекла жилых домов, а также повредил кровельное покрытие ряда зданий города.

Поврежденные крыши и разбитые окна: на Черновицкую область обрушился град размером с куриное яйцо 01

Также жители города жалуются, что в результате непогоды пострадал урожай помидоров и груш.

Поврежденные крыши и разбитые окна: на Черновицкую область обрушился град размером с куриное яйцо 02

Кроме того, в центре Сторожинца непогода повредила светофоры.

Поврежденные крыши и разбитые окна: на Черновицкую область обрушился град размером с куриное яйцо 03

В то же время в Черновцах в результате ливня частично затопило улицу Главную в районе областной типографии.

Поврежденные крыши и разбитые окна: на Черновицкую область обрушился град размером с куриное яйцо 04

 

Истоник 

 

дождь, град, Черновицкая область
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