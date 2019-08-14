Археологи показали находки, которые раскопали на Бельском городище.ФОТО

«Здесь есть зеркало, украшения из желтого металла (до проведения апробации в науке это так называется), после проведения этой процедуры материал можно будет считать золотом. Еще есть ожерелье. Все это характерно для женских захоронений. Найдены также вещи, характерные для мужского захоронения: акинак, сагайдачный набор с остриями стрел и древками, удила, детали конской упряжи и др. Много посуды, изделий из керамики. Уникален поднос, изготовленный из песчаника», - рассказал директор историко-культурного заповедника «Бельское городище» Игорь Корост.

Кстати, именно Корост сообщил 12 августа сенсационную новость о сделанных уникальных находках археологической экспедиции Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина под руководством профессора Ирины Шрамко. Но держал интригу аж до 12 часов, пока представители СМИ не собрались на могильнике Скоробор за Бельском.

Ныне это сельскохозяйственные поля, на которых сосредоточены более 1000 курганов скифской эпохи, практически сровняных с землей. Каждое лето, начиная с 1906 года, сюда приезжают археологи. И каждая научная экспедиция здесь находит все новые и новые доказательства того, что в VII-IV веке до нашей эры на этих просторах бурлила столичная жизнь. Именно здесь находился, как утверждал еще древнегреческий историк Геродот, главный город скифского племени будинов, Гелон.

Гелонские курганы начали грабить еще во времена расцвета крепости. Обычно, как рассказывают историки, это делали копатели, которые знали, что положили в могилу родственники покойного. Затем было несколько волн набегов падких на скифское золото грабителей и селитроварщиков. Они по два, а то и по три раза тревожили покой усопших, подбирая то, что потеряли более проворные воры предыдущих эпох. Поэтому за всю более чем столетнюю историю цивилизованных археологических разведок (длительное время на этом временном промежутке территория не исследовалась) ученые всего в третий раз наткнулись на уцелевшее захоронение.

Представленному захоронению молодой состоятельной женщины и мужчины примерно 2600 лет.

«Уникальность погребального комплекса заключается в том, что археологи располагают информацией о первоначальном расположении предметов. Благодаря этому можно будет сделать выводы и предположения о верованиях и погребальных обрядах древнего населения Бельского городища», - говорится на сайте историко-культурного заповедника «Бельск».

А также уточняется, что зеркало и браслет изготовлены из бронзы, бусины - из янтаря, хрусталя и сердолика, из желтого металла (золота) - серьги. От черпаков, кочерги, тарелок и другой керамики домашнего обихода остались только обломки.

К сожалению, скелеты тоже сохранились очень плохо - струхли. От мужского скелета вообще ничего не осталось, а от женского - только часть.

А вот что, к удивлению, хорошо сохранилось, так это деревянная погребальная конструкция.

Также в захоронении археологи нашли кости жертвенного животного, которое, по предварительной оценке, похоже на козу.

Археологи говорят, что они показали лишь около 70 процентов раскопанного, а настоящие сенсации будут представлены на научной конференции, посвященной итогам работы экспедиции, в ноябре. После обработки находки передадут реставраторам, которые проведут апробацию, и только после этого артефакты будут выставлены в качестве экспонатов в музее археологии Харьковского национального университета.

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