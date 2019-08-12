Войти | Зарегистрироваться
11:04

понедельник,
12 августа
Онлайн
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Фото Фото

Тайфун "Лекими" набирает силу: около 30 жертв

12.08.2019 / 09:23
В результате тайфуна пострадали почти 500 тысяч человек, 28 человек погибли, еще два десятка человек считаются пропавшими без вести.

Количество жертв тайфуна "Лекими" в Китае уже выросло до 28 человек, сообщает Синьхуа.

В провинции Чжэцзян, где находится эпицентр стихии, пострадали 497,9 тысяч человек. Также из-за тайфуна были повреждены сельскохозяйственные посевы на площади 173 тыс. га и уничтожены на площади более 20 тыс. га.

Кроме того, в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 28 человек, еще 20 человек считаются пропавшими без вести. Стихией было разрушено более 34 тысяч домов.

По данным китайского СМИ, общие экономические убытки в результате тайфуна "Лекими" составляют почти 2 млрд долларов.

По данным метеорологов, "Лекими" должен стать самым мощным тайфуном с 2014 года. Из-за непогоды в Китае объявлен наивысший уровень опасности.

Ð Ð¨Ð°Ð½ÑÐ°Ðµ Ð²ÑÐ¿ÑÑÐµÐ½Ð¾

ï¼å³æ³¨âå©å¥é©¬âï¼ï¼1ï¼è¶å¼ºå°é£âå©å¥é©¬âå¨æµæ±æ¸©å²­ç»é

Ð Ð¨Ð°Ð½ÑÐ°Ðµ Ð²ÑÐ¿ÑÑÐµÐ½Ð¾ "Ð¾ÑÐ°Ð½Ð¶ÐµÐ²Ð¾Ðµ" Ð¿ÑÐµÐ´ÑÐ¿ÑÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð² ÑÐ²ÑÐ·Ð¸ Ñ ÑÐ¸Ð»ÑÐ½ÑÐ¼Ð¸ Ð»Ð¸Ð²Ð½ÑÐ¼Ð¸, Ð¾Ð±ÑÑÑÐ¸Ð²ÑÐ¸Ð¼Ð¸ÑÑ Ð¸Ð·-Ð·Ð° ÑÐ°Ð¹ÑÑÐ½Ð° "ÐÐµÐºÐ¸Ð¼Ð°"

Источник

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 августа
11 августа
9 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.