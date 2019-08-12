Тайфун "Лекими" набирает силу: около 30 жертв

Количество жертв тайфуна "Лекими" в Китае уже выросло до 28 человек, сообщает Синьхуа.

В провинции Чжэцзян, где находится эпицентр стихии, пострадали 497,9 тысяч человек. Также из-за тайфуна были повреждены сельскохозяйственные посевы на площади 173 тыс. га и уничтожены на площади более 20 тыс. га.

Кроме того, в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 28 человек, еще 20 человек считаются пропавшими без вести. Стихией было разрушено более 34 тысяч домов.

По данным китайского СМИ, общие экономические убытки в результате тайфуна "Лекими" составляют почти 2 млрд долларов.

По данным метеорологов, "Лекими" должен стать самым мощным тайфуном с 2014 года. Из-за непогоды в Китае объявлен наивысший уровень опасности.

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