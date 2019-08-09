Зеленский встретился с Варфоломеем в Стамбуле

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Генсек НАТО считает "соперничество великих держав" одной из главных угроз безопасности альянса и его союзников
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19:03
Кандидатом от Европы на пост главы МВФ выдвинута Георгиева
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15:23
В Лондоне считают, что возвращение России в ПАСЕ нужно пересмотреть
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10:23
Новый пакет санкций США против РФ вступит в силу 26 августа
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18:12
Иран заявил о задержании нового танкера в Персидском заливе
- 12:18
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НБУ отменил ограничения покупки валюты за кредитные средства
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16:15
Трамп приостанавливает действие фондов американской иностранной помощи
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13:29
Зеленский: Крым будет в составе Украины
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12:17
Обсуждаемая в Украине концепция налоговой амнистии предусматривает льготную ставку 5%
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15:14
Герус: поставки топлива из России сократятся вдвое после введения пошлин
- 17:49
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16:46
Ткаченко о должности главы КГГА: слухи не комментирую, но в Киеве должен быть контроль над происходящим
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17:19
Метро Киева начинает отказываться от жетонов
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17:23
Махинации с парками: Кличко уволил директора "Киевзеленстроя" и еще двух чиновников
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18:49
Кличко после инцидента с мостом на Осокорках уволил и.о. директора КП "Киевавтошляхмист"
- 16:46
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Как не ошибиться в выборе окон из ПВХ в Киеве?
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Врачи назвали пять признаков, которые могут указывать на развитие рака кожи
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Хранится только сутки: Супрун предупредила об опасности популярного десерта
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В подъезде пятиэтажки на Донбассе нашли заполненные бюллетени
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