Зеленский встретился с Варфоломеем в Стамбуле

Отмечается, что встреча проходила в узком кругу, а позже ее формат был расширен.

В частности, встреча продлилась час, после чего в честь визита Зеленского был дан обед от имени Вселенского патриарха.

Кроме того, украинский президент посетил храм Святого Георгия, расположенный на территории Вселенской патриархии.