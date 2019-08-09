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Зеленский встретился с Варфоломеем в Стамбуле

09.08.2019 / 09:14
В Стамбуле на Фанаре состоялась встреча президента Владимира Зеленского со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Отмечается, что встреча проходила в узком кругу, а позже ее формат был расширен.

В частности, встреча продлилась час, после чего в честь визита Зеленского был дан обед от имени Вселенского патриарха.

 
 
 

Кроме того, украинский президент посетил храм Святого Георгия, расположенный на территории Вселенской патриархии.

 
 

 
Источник 
вселенский патриарх, Стамбул, Зеленский
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