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Шторм в Греции унес жизни не менее 6 туристов, около 100 пострадавших

12.07.2019 / 09:14
Шесть человек разных национальностей, в том числе двое детей, погибли и еще более 100 человек получили травмы в результате штормовых ветров, дождей и града, поразивших курорты в районе Халкидики.

Стихия разразилась поздно в среду, 10 июля, вырывая дерева и разрушая крыши, сообщили власти.

По словам медиков, возраст пациентов, которые в попали в клинику, колеблется от 8 месяцев до 70 лет. У многих из них переломы. Некоторые получили травмы головы в результате падения деревьев и других предметов.

 
 
Среди погибших - россиянин и его двухлетний сын, которых убило упавшее дерево на них у отеля, мать и сын из Румынии, на которых обрушилась крыша, когда они ужинали, и супружеская пара из Чехии, чей трейлер был снесен ветром. Их сын был ранен, внук не пострадал, но находится в шоковом состоянии.
 
 
 
Такая плохая погода необычна для Греции, где лето, как правило, горячее и сухое. Метеоролог Клеарксос Марусакис описал условия как "крайне необычные" для этого периода года.
 
 

Власти объявили в Халкидики чрезвычайное положение. В районе действовало не менее 140 пожарных.

Источник 

дождь, непогода, град, ветер, Халкидики
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